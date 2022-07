Pieters et Detry passent le cut en Irlande

Thomas Pieters (-4, cartes de 73 et 67) et Thomas Detry (-3, cartes de 72 et 69) ont passé le cut de l’Open d’Irlande (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours de Mount Juliet (par 72). Après deux tours, les deux joueurs belges occupent respectivement la 36ème et la 47ème place. L’Espagnol Jorge Campillo est en tête à 11 sous le par avec un coup d'avance sur le Polonais Adrian Meronk et le Paraguayen Fabrizio Zanotti.