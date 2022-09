Un superbe Top 5 pour Thomas Detry à Wentworth

Avec un total de 14 sous le par, Thomas Detry a terminé le BMW PGA Championship (DP World Tour/8 millions de $) à une magnifique cinquième place. Le Bruxellois a rentré des cartes de 68, 65 et 69 lors de ce tournoi réduit à trois tours suite au décès de la reine Elisabeth II et disputé sur le parcours londonien de Wentworth (par 72). Il termine à trois petits coups du vainqueur irlandais Shane Lowry et à un coup de l’Espagnol Jon Rahm et du Nord-Irlandais Rory McIlroy. Il s’agit clairement d’une des plus belles performances de sa carrière. À 29 ans, Thomas Detry est en train de franchir un cap important. Pour rappel, la semaine passée, il avait arraché sa carte pour le PGA Tour américain. “Les pièces se mettent bien en place. Désormais, je vais essayer de jouer à la fois sur les circuits européens et américains et de continuer à gravir les échelons au classement mondial” explique-t-il.