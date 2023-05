Staff des Red Lions: un grand retour et un Belge promu et... une nouveauté

Dans le communiqué, l'ARBH explique le nouveau visage du staff. "Suite au départ de l'entraîneur adjoint Craig Fulton pour l'Inde et la pause temporaire de Shane McLeod pour une mission de consultance au Hamburger Polo Club en Allemagne, la recherche de deux nouveaux assistants pour le coach national Michel van den Heuvel s’imposait. Avec Xavier Reckinger, c'est un Belge expérimenté et bilingue, connaissant bien le hockey belge, qui rejoint l'équipe de coaching des Red Lions. Xavier a déjà rejoint le staff aux entraînements depuis plusieurs semaines et prendra place sur le banc belge à partir du 26 mai à Londres. Un nouvel accord a également été trouvé avec Shane McLeod – dont la mission en Allemagne touche à sa fin – pour qu'il rejoigne à nouveau l'équipe en tant que coach assistant jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024. Shane rejoindra le staff dès le premier match contre la Grande-Bretagne le 2 juin."

Michel van den Heuvel a réagi à la suite de cette annonce. "Je suis très heureux que Shane et Xavier viennent renforcer le staff des Red Lions. Shane et moi avons collaboré de manière fantastique depuis 2015 et avons remporté de nombreux succès. Xavier est un nouveau visage avec beaucoup d'expérience en tant que joueur et entraîneur", explique Michel van den Heuvel.

A noter que le staff testera une nouvelle méthode de travail à Londres. Ainsi, Michel van den Heuvel suivra les matches depuis les tribunes, tandis que ses assistants le feront depuis le banc de touche. Le sélectionneur national souhaite ainsi avoir une meilleure vue d'ensemble du jeu sur le terrain et pense pouvoir apporter une contribution plus efficace et percutante grâce à cette nouvelle perspective.

Michel van den Heuvel explique : "Il est évident que notre objectif principal cet été est le Championnat d'Europe. Et avec ce nouvel objectif, j’aimerais également explorer une nouvelle configuration de coaching pendant les matches. Après la Coupe du monde, j'ai décidé qu’un point de vue depuis plus haut dans les tribunes pourrait améliorer sensiblement ma contribution et ma valeur pour l'équipe. En ayant une meilleure vue d'ensemble du jeu, je pense être en mesure de prendre des décisions mieux fondées en ce qui concerne l'orientation tactique de l'équipe. Shane, Xavier et moi-même serons en communication radio permanente les uns avec les autres."