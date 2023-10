Guerre israélo-palestinienne: la fiche pour aider les profs à en parler aux élèves reste bloquée au fédéral

Pour leur fournir du contenu pédagogique et des idées pour prolonger la discussion, une fiche pédagogique devait être mise en ligne lundi soir. Rédigée par Enabel (le service fédéral de la coopération), dans le cadre de son projet “Questions vives”, elle est prête et fait alors l’objet de “quelques dernières vérifications” avant d’être publiée dans la foulée.

Mardi, la Belgique s’est réveillée groggy après l’attentat perpétré à Bruxelles. Toujours pas de fiche.

Mercredi, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a été interrogée au Parlement à ce propos. “Le document, toujours en cours de validation au fédéral, pourrait encore être publié aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. Puis, jeudi est passé. Et vendredi, quand l’heure des vacances a sonné, toujours rien. Les enseignants ont donc continué à assurer comme ils ont pu, avec les moyens du bord.

Avec tous les services et départements compétents

Alors qu’est-ce qui se passe avec cette fiche ? Au cabinet Désir, on dit qu’on attend des nouvelles d’Enabel. Enabel ne nous répond plus. Certaines sources évoquent aussi un passage par le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR). À son cabinet, on affirme ne pas être impliqué dans le processus.

Cela semble dire quelque chose des tensions qui entourent ce dossier. Les “questions vives” d’Enabel portent sur des sujets d’actualité délicats. Pour aider les enseignants, du contenu pédagogique est rédigé et diffusé. En principe, dans les 36 heures. Ce sujet est-il à ce point “vif” qu’il n’y ait pas moyen de s’exprimer dessus factuellement et unanimement ?

Une explication officielle finit par arriver de chez la ministre de la coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit), vendredi en milieu d’après-midi. C’est bien de là en effet que doit partir le feu vert pour la fiche.

Sa porte-parole souhaite un échange par mail. “On prend désormais le temps, répond-elle par écrit, en collaboration avec tous les services et départements compétents, d’établir soigneusement la fiche afin que toutes les perspectives soient couvertes et que les informations factuelles soient exactes.” Elle justifie : “Il est très important que les jeunes puissent discuter de questions importantes telles que le conflit israélo-palestinien. Il est également important que les enseignants soient bien accompagnés pour guider ces débats, car la complexité et la sensibilité de ce sujet sont très grandes.” Le traitement de cette fiche en est une preuve de plus…

Mais qui sont tous ces services et départements ? Pourquoi cela prend-il autant de temps ? À moins qu’il y ait désaccord ? Et quand l’outil annoncé sera-t-il finalement disponible ? Il n’y aura plus de réponses.

Espérons, enfin, pour la rentrée.