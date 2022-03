Accueil Belgique Société Le folklore wallon est-il sexiste ? "Les mentalités sont en train de changer" La commission des Patrimoines culturels mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles est très attachée à la question du genre. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

Le folklore wallon est-il sexiste ? "Ce n'est pas si simple que ça et d'ailleurs pour ma part je n'emploie pas le mot folklore, mais patrimoine immatériel", explique, d'entrée de jeu, Françoise Lempereur, titulaire des cours de patrimoine culturel et immatériel à l'ULiège. "Il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes au niveau de la participation",...