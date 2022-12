Faut-il limiter les allocations de chômage dans le temps ? “Si on le fait à la hussarde, cela va être un désastre”

Bruno Van der Linden, professeur d’économie à l’UCLouvain et chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires), livre son éclairage sur cette question sensible. “On peut mener une réflexion sur la fin de droits, mais c’est une réforme d’une complexité rare”, prévient-il.