Parents décédés, incarcérés, souffrant de troubles mentaux, englués dans la toxicomanie… Les raisons qui empêchent des mères et des pères de prendre correctement leurs enfants en charge sont multiples et complexes. Ces gamins sont alors retirés de leur milieu familial et placés dans une famille d’accueil ou une institution.

Comme "Le Bateau ivre", à Boitsfort, une maison d’accueil qui héberge 17 enfants - la benjamine a trois ans - et adolescents méchamment bousculés par la vie. Pour certains, la prise en charge est de quelques mois, le temps que les parents retrouvent un point d’équilibre ; pour d’autres, l’accompagnement va jusqu’au bout de l’adolescence.