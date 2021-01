Depuis quatre ans, La Libre Belgique n’a cessé de dénoncer les dérives populistes et racistes du président Trump, tant elles aggravent les clivages et divisent les Américains. Le locataire de la Maison-Blanche s’est montré inapte à la fonction par son caractère, son impulsivité, sa communication intempestive, ses amitiés et son incapacité à maîtriser ses dossiers. Sa gestion désastreuse du Covid en est le dernier exemple en date. Notre couverture rédactionnelle a parfois suscité l’incompréhension de certains de nos fidèles lecteurs. Pourtant, la prise d’assaut du Capitole par des individus portés aux nues par Donald Trump démontre que le danger n’était pas fantasmé.