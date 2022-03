L'UE va fournir du matériel informatique à l'Ukraine

L'Union européenne va fournir du matériel informatique à l'Ukraine, en réponse à une demande du gouvernement de celle-ci, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat au Numérique français Cédric O en marge d'une réunion des ministres européens chargé des télécoms à Magny-Cours, en Bourgogne.

"L'Ukraine nous a fait une demande en équipement informatique", a expliqué le secrétaire d'Etat, avant la réunion des ministres mercredi matin.

"Il y a une discussion à avoir entre pays européens" pour "répondre à cette demande de l'Ukraine le plus rapidement possible" et se répartir la charge, a-t-il expliqué. "On va se débrouiller pour fournir le matériel", a-t-il affirmé.

La demande porte sur du matériel informatique basique - terminaux, écrans, smartphones - et sur d'autres équipements comme des équipements réseaux, a indiqué M. O. Les entreprises et institutions françaises qui pourraient fournir ces équipements, notamment à titre de don, sont invités à se mettre rapport rapidement avec le gouvernement, a-t-il ajouté.

La France préside mardi et mercredi à Paris, Nevers et Magny-Cours une réunion informelle des ministres de l'Union européenne chargée des télécoms, largement consacrée à l'offensive russe en Ukraine.

Les ministres ont notamment demandé mardi aux grandes plateformes internet et réseaux sociaux d'en faire plus contre la désinformation.