Fastned : l'exploitant de bornes de recharge dans le rouge à cause de la hausse des prix de l'électricité

L'opérateur néerlandais de bornes de recharge pour voitures électriques Fastned, qui est également actif en Belgique, a presque doublé son chiffre d'affaires en 2021. Dans le même temps, la perte nette a fortement augmenté. Au second semestre, l'entreprise a dû faire face, entre autres, à une forte hausse des prix de l'électricité, un problème qui persiste en raison de la guerre en Ukraine.

Fastned a généré 12,4 millions d'euros de revenus grâce aux services de recharge pour les voitures électriques, contre 6,3 millions d'euros un an plus tôt. L'une des raisons de cette augmentation des revenus est la poursuite de l'expansion du réseau de stations de recharge de l'entreprise. En un an, 57 nouvelles stations de recharge ont été ajoutées, portant le total à 188. Les stations existantes ont été équipées d'un plus grand nombre de chargeurs, ce qui a permis de desservir un plus grand nombre d'automobilistes en même temps.

Mais cette croissance va de pair avec de lourds investissements, notamment dans une main-d'œuvre croissante. La perte nette s'est élevée à 24,5 millions d'euros, contre 12,4 millions d'euros un an plus tôt. Les marges par charge ont été sous pression en raison de la multiplication par cinq des prix de l'électricité entre le dernier trimestre de 2021 et celui de 2020. Fastned a été contraint d'augmenter ses tarifs et de s'aligner plus rapidement sur les prix de l'électricité.

Le coût élevé de l'électricité devrait continuer à préoccuper Fastned. En raison de la guerre en Ukraine, le prix du gaz naturel reste élevé, ce qui maintient également les prix de l'électricité à un niveau élevé. En outre, Fastned fait face à des matériaux plus chers pour la construction de nouvelles stations de recharge en raison de la guerre.

Enfin, en raison de problèmes sur les marchés des matières premières, comme le nickel, les constructeurs automobiles menacent de livrer moins de voitures électriques. Cela pourrait coûter au business de Fastned.