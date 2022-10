Informatique quantique, semi-conducteurs, intelligence artificielle… : IBM va investir 20 milliards de dollars

"Pourquoi vouloir réinventer la roue?" : IBM veut convaincre qu'il est un partenaire de confiance pour la souveraineté numérique stratégique de l'Europe

IBM veut convaincre qu'il reste un partenaire majeur pour la souveraineté numérique européenne. "Don't treat your friends like your foes" ("Ne traitez pas vos amis comme vos ennemis"), nous dit l'un des dirigeants. Reste à l'Europe d'y croire et de fixer le cadre légal adapté.