Voici la start-up RH de l'année en Belgique

La jeune pousse belge Mbrella vient de remporter le titre de HRTECH Startup of the Year. En tout, 10 start-up étaient en lice lors du gala annuel de la technologie pour les ressources humaines (RH), organisé par HRMagazine et startups.be. Fondée en 2021, la start-up Mbrella a développé une plateforme qui aide les employeurs à diminuer leur empreinte carbone et à se rendre plus attractifs en proposant des avantages de mobilité durable à leurs employés.

Plusieurs secrétariats sociaux distribuent la plateforme de Mbrella, qui a également été déployée par une banque auprès de ses 7 000 employés. En 2022, le chiffre d'affaires de la jeune pousse a été multiplié par cinq.

"L'intérêt pour la mobilité flexible a été décuplé durant la crise sanitaire et des systèmes comme le Budget Mobilité gagnent fortement en popularité auprès des employés", indique Amaury Gerard, CEO et co-fondateur de Mbrella.

Carte de paiement spéciale mobilité

En outre, Mbrella vient d'annoncer le lancement d’une nouvelle carte de paiement appelée Mbrella Pay. Cette carte de crédit peut être utilisée uniquement pour des achats de mobilité. Ainsi, les gestionnaires RH n'auront plus la charge de travail de devoir rembourser les frais de mobilité, tels que les tickets de transport public.

"Mbrella Pay fonctionne de manière transparente en arrière-plan et ne nécessite pratiquement aucune administration", précise Quinten Vandermeulen, Head of Product et co-fondateur.

Les entreprises peuvent s'inscrire sur une liste d'attente pour participer au déploiement public de Mbrella Pay, qui aura lieu plus tard cet hiver.