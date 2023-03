Delhaize : Pas de progrès dans le conflit social même après le troisième conseil d'entreprise

"Des questions ont été posées et des réponses ont été données. Mais à la question fondamentale de savoir s'il y a une marge de manœuvre pour négocier maintenant, et sur quoi nous pouvons négocier, la direction ne répond pas", a déclaré Wilson Wellens, secrétaire syndical de la CGSLB après la réunion. "Elle prétend qu'il n'y a pas de place pour la négociation et qu'elle n'en voit pas l'utilité."

"La réunion a duré un peu plus longtemps. Mais ils maintiennent leur position et ne veulent absolument pas entendre ce que les travailleurs ont à leur dire", a ajouté Cédric Claeys de la CSC Alimentation et Services. "Nous demandons une alternative, le retrait de ce plan."

Les syndicats posent à nouveau les mêmes questions, reprend Jan De Weghe de la SETCa. Selon la direction, la participation et les alternatives ne sont plus possibles, reprend le syndicaliste. "Criez au scandale. Le dicton dit 'la troisième fois, c'est la bonne', mais c'est 'la troisième fois, c'est la même chose'."

Début mars, Delhaize a annoncé son intention de franchiser ses 128 magasins "propres". Depuis lors, de nombreuses manifestations ont eu lieu, et de nombreux magasins sont restés fermés jusqu'à présent. Mardi, la moitié des magasins appartenant à l'entreprise seront touchés. Au moins 500 à 600 travailleurs et membres de syndicats ont organisé une action dans les bâtiments de Delhaize à Zellik.