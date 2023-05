La présidente de bpost "certifie" que l’audit interne est fait de façon correcte

Il y avait plus d’administrateurs et d’avocats que d’actionnaires ce mercredi lors de l’assemblée de bpost qui s’est tenue à Bruxelles. La présidente du conseil d’administration, Audrey Hanard, a ouvert la séance en évoquant la demande de l’Etat belge, l’actionnaire à 51 % de l’entreprise publique, de reporter les votes sur la nouvelle politique de rémunération et la décharge aux administrateurs. “Le conseil d’administration a décidé de ne plus soumettre la décharge aux administrateurs et de proposer de reporter le vote jusqu'à la réalisation de l'examen de conformité pour que le vote puisse se faire en connaissance de cause. Cela se fera au plus tard lors de l’assemblée annuelle en 2024”, a-t-elle expliqué.