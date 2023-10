Eurostar s'offre une nouvelle campagne marketing après sa fusion avec Thalys

Mélange de vues réelles et d’animations

Pour incarner sa nouvelle identité visuelle conçue par DesignStudio, Eurostar a choisi comme symbole l'étoile du Nord qui n'est pas sans rappeler son premier logo, assorti d'un graphisme animé et pétillant. Une fraîcheur colorée que l'on retrouve logiquement dans la campagne signée à quatre mains par les agences britannique et française du groupe DDB sous la signature Together we go further ("Plus loin ensemble", en français).

Le film d'une minute qui installe la campagne, est un mélange de prises de vue réelles et d'animation. Il suit deux jeunes femmes qui voyagent à travers cinq villes après s'être rencontrées à bord de l'Eurostar. Brillamment réalisée par François Rousselet, la production est portée par le morceau In My Dreams de la chanteuse Kali Uchis.

©adam&eveDDB London + DDB Paris

Tant pour le film que pour les affiches et les annonces qui commencent à être visibles un peu partout, Eurostar a fait appel à dix illustrateurs choisis pour leur style fortement connoté avec chacun des marchés clés d'Eurostar. Aux dires d'Alexander Kalchev, directeur de création de DDB Paris, "ce langage visuel, mélangeant des images réelles et différents styles d'illustrations, permet de représenter la diversité et la richesse du réseau Eurostar élargi mais aussi la diversité des expériences à vivre dans chaque destination".

L’ambition de la marque étant aussi d’approfondir les liens avec ses clients, à l’image de son nouveau programme de fidélité : Club Eurostar.