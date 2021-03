L'opérateur Telenet a choisi Ericsson pour la modernisation de son réseau et le déploiement de son réseau d'accès radio (RAN) 5G, c'est-à-dire les antennes.

"Telenet utilisera le leadership technologique d'Ericsson pour moderniser son réseau existant, ainsi que pour déployer une connectivité 5G devenue cruciale", annonce Ericsson.

"Cet accord couvre la modernisation complète du RAN existant de Telenet (2G/3G/4G) avec les produits et les solutions Ericsson Radio System, ainsi que le déploiement de la technologie 5G à l'échelle nationale.

"Vague d'innovations"

"Nous sommes à l'aube d'un changement technologique massif. La 5G est bien plus qu'une simple technologie radio : elle s'accompagne d'une vague d'innovations et d'opportunités pour différentes méthodes de travail, d'automatisation et d'analyse. Et comme pour chaque technologie de nouvelle génération, tout commence par la construction d'un réseau à haute performance. Il est essentiel de sélectionner les bons fournisseurs ainsi que les bons clients. Je suis donc ravi de pouvoir travailler avec Ericsson, Nokia (a priori pour les coeurs de réseau, NdlR) et Google Cloud au déploiement d’un réseau mobile à l'épreuve du temps en Belgique. Un réseau qui offrira à tous nos clients particuliers et professionnels la meilleure expérience utilisateur possible. Ce partenariat et cette coopération sont uniques et nous permettront de rester au cœur de l'innovation grâce à une technologie de pointe", a déclaré Micha Berger, Chief Technology Officer chez Telenet.

"La 5G constitue un facteur essentiel pour que la Belgique puisse réaliser ses ambitions numériques et stimuler la reprise économique. Ericsson se tient prête à déployer son portefeuille 5G de pointe. Après des années de collaboration fructueuse avec Telenet, nous sommes heureux de renforcer notre relation avec cet accord, qui permettra de fournir une 5G performante, économe en énergie et sécurisée à leurs clients dans tout le pays. Je suis très heureux que nous travaillions ensemble pour concrétiser les avantages considérables de la 5G, en investissant en Belgique et en Europe" annonce pour sa part Franck Bouétard, directeur d'Ericsson Belux, France, Algérie et Tunisie.

-> À suivre: l'interview de Remi de Montgolfier, General manager d'Ericsson Belux, pour l'annonce de ce partenariat.