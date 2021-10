La Financial Services and Markets Authority (FSMA) met en garde contre les fraudes à l'investissement qui commencent sur les applications et sites de rencontre. L'organisme de surveillance financière indique qu'il reçoit un nombre croissant de rapports de consommateurs contactés par des fraudeurs via des sites et des applications de rencontre - par exemple Tinder ou Facebook Dating - et persuadés d'investir sur des plateformes de négociation en ligne. Cela se fait par le biais de faux profils, qui affichent beaucoup d'argent. Les fraudeurs n'hésitent pas à profiter des sentiments de la victime pour le faux profil.

La FSMA met en garde contre ces plateformes de négociation en ligne. Ils n'ont pas de licence pour offrir des produits d'investissement dans notre pays. Les victimes se retrouvent sans économies et ne récupèrent jamais leur argent.