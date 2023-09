Au départ, ils étaient 491, venus du monde entier à participer au Summer Dance Forever, en hip-hop. Après la phase éliminatoire, ils n’étaient déjà plus que 24. Parmi ceux-ci, David Yowa aka (also known as) Doyah N*13… de Louvain-la-Neuve. Le freestyler de 21 ans (il en aura 22 en novembre) a finalement fini troisième de ce qui est considéré comme la plus grande compétition internationale, et pas seulement en hip-hop mais dans un tas d’autres disciplines de la danse en général. On parle donc là d’un résultat de haut vol, qui n’a d’égal que les heures passées à suer et à user des paires de baskets pour se perfectionner. "Cela a été un moment incroyable, dit l’intéressé. Il m’a fallu du temps pour réaliser car j’avais besoin de lire tous les messages reçus, de ressentir la force que mon entourage m’avait transmise. Mais avec un peu de recul (NDLR: c’était fin août) , c’est non seulement un rêve de gosse mais aussi une fierté. Fierté d’être reconnu pour ce que je fais. Fierté surtout d’avoir posé Louvain-la-Neuve – ma ville, où j’ai grandi, où j’ai ma famille, mes amis et où je m’entraîne – sur la carte mondiale du hip-hop."

C’est que la danse anime Doyah depuis tout petit. "Cela vient de la famille. Ma maman et mes oncles m’ont transmis ça. C’est en moi. J’ai joué au foot à Ottignies mais je suis vite revenu à la danse, pour m’y consacrer pleinement."

Un premier cours de danse à 8 ans a signifié le début du chemin. "C’était au Studio Artendance, à Limal. J’ai goûté à tous les styles de danse puis j’ai entamé une formation spécifique hip-hop."

S’il donne toujours cours là-bas aujourd’hui, il s’est entre-temps mis aux battles (compétitions entre artistes échangeant leurs meilleurs passages spontanés, jugés par un jury) et a créé son crew Neolouv Squad, appelé aussi NLS, en 2015, avec Kywi, un ami danseur de longue date. "Comme la scène hip-hop en Belgique était pauvre, on a beaucoup voyagé un peu partout en Europe pour trouver des compétitions, de la rivalité."

Étape par étape, après d’interminables heures avec ses potes dans les parkings et autres spots tranquilles de Louvain-la-Neuve, Doyah, véritable athlète de haut niveau (lire par ailleurs), s’est fait un nom, a posé et bossé son style. "Le hip-hop, c’est beaucoup d’entraînement. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Jusqu’à ce que le corps enregistre et en général, c’est quand tu n’en peux plus que ton corps a enregistré."

David Yowa aka Doyah N*13 danseur hiphop ©EdA Mathieu Golinvaux

Sur la scène du Summer Dance Festival – "au Paradisio, une salle mythique qui m’a donné la chair de poule et qui est unique en termes d’énergie" – il a enflammé le public par sa "turbulence", le terme qu’il emploie pour décrire sa danse. "J’ai profité de chaque instant. En 2022, j’y avais été et je n’avais pas passé les présélections. Cette fois-ci, j’étais prêt et confiant d’atteindre le top 24 car j’avais travaillé pour ça. Quand je suis arrivé dans la journée finale j’ai donc profité de chaque instant. J’ai affronté les plus grands noms du hip-hop. Comme l’Américain Loose Joint. Lui, c’est une légende de la battle, il venait pour une dernière fois en Europe. En demi-finale, j’ai perdi contre Jimmy Yudat, un autre immense danseur, dont je regardais les vidéos sans m’arrêter quand j’étais jeune. J’ai tout donné et je n’ai aucun regret car j’ai vécu des émotions très intenses."

Pas de regret mais il reste des objectifs à atteindre et des rêves à réaliser. Car l’histoire de ce gamin devenu grand sur la scène du freestyle ne fait que commencer.

Instagram: doyahtreize et neolouvsquad

Sportif de haut niveau

Doyah dispose d’un statut de sportif espoir de l’Adeps. Ce qui lui permet de s’entraîner au centre sportif de haut niveau, à LLN… avec les frères Borlée, Cynthia Bolingo, Camille Laus ou parfois même Nafi Thiam. "Des gens accessibles, très sympas et très ouverts."

Les JO ? Un rêve !

Le breakdance fera son entrée aux JO de Paris l’été prochain. Avant le hip-hop dans quelques années ? "Pourquoi pas ? Si ça arrive et que je suis toujours dans le hip-hop à ce moment-là, je fonce direct. Représenter la Belgique, mon pays, ça serait un truc de dingue !"

Le hip-hop a 50 ans

Genre musical né dans le Bronx, à New York, le hip-hop fête ses 50 ans en 2023. Doyah a donc dignement fêté l’événement avec ce résultat au Summer Dance Forever, à Amsterdam.