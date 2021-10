Brian Laundrie, le fiancé de Gabby Petito, retrouvé mort

"Une comparaison des données dentaires a confirmé que les restes humains découverts" dans la réserve "sont ceux de Brian Laundrie", qui avait disparu en septembre après être rentré sans Gabrielle Petito d'un long voyage à travers les Etats-Unis, a indiqué le FBI dans un communiqué.

Le jeune homme de 23 ans, qui avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs avant de disparaître, avait été désigné comme une "personne digne d'intérêt pour l'enquête".

La police n'a pas précisé de quelle nature étaient ces restes humains.

Brian Laundrie et Gabby Petito, 22 ans, avaient quitté New York en juillet pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l'Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Mais le jeune homme au crâne rasé était rentré plus tôt que prévu -- et seul -- le 1er septembre, alors que les parents de Gabby Petito étaient sans nouvelles d'elle depuis fin août.

Chasse à l'homme

Ils avaient finalement signalé sa disparition le 11 septembre mais Brian Laundrie avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs avant de disparaître, déclenchant une vaste chasse à l'homme.

La police fédérale, qui l'avait inculpé pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, avait en effet lancé un mandat d'arrêt contre lui.

Sa personnalité était devenue centrale dans l'enquête, notamment après la diffusion d'une vidéo par la police de Moab, dans l'Utah.

"Elle s'énerve parfois", déclarait-il notamment aux agents, appelés pour une dispute conjugale, alors que Gabby Petito apparaissait en larmes, dans une voiture.

Puis le corps de le jeune femme a finalement été retrouvé le 19 septembre près du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, et l'autopsie a déterminé qu'elle avait été étranglée.

Après des semaines de recherches, les enquêteurs en étaient venus à passer au peigne fin la réserve marécageuse de Carlton, non loin du domicile du couple, une "zone vaste et hostile par moments", avaient prévenu les forces de l'ordre.

"Alligators et serpents"

"C'est un travail dangereux pour les équipes de recherche qui avancent à travers des marais infestés d'alligators et de serpents", détaillait la police.

Ils y ont découvert en plus des restes humains, "des objets personnels comme un sac à dos et un carnet appartenant à Brian Laundrie" dans une zone qui était "jusqu'à récemment sous l'eau", a indiqué mercredi l'agent spécial Michael McPherson, de la police fédérale.

Les parents du jeune homme, Chris et Roberta Laundrie, "ont été informés du fait que les restes (...) étaient bien ceux de Brian", a confirmé à l'AFP leur avocat, Steven Bertolino.