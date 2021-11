Accueil International Amérique Assaut du Capitole: ces six heures qui, le 6 janvier, ont ébranlé l’Amérique Les Démocrates veulent identifier les responsables de l’assaut du Capitole. Ils doivent faire vite, avant de perdre peut-être leur majorité au Congrès. Une Commission d’enquête resserre son étau sur Donald Trump. Jacob Chansley, en tenue de “chaman”, est devenu le symbole de l’assaut du Capitole. Il a été condamné mercredi dernier à 41 mois de prison, une des peines les plus lourdes jusqu’ici. ©AP Philippe Paquet Journaliste service International



Ce sont six heures qui ont ébranlé l'Amérique et stupéfié le monde : de 14 à 20 heures, le 6 janvier dernier, quelques milliers de partisans de Donald Trump ont pris d'assaut, puis saccagé le Capitole, siège du pouvoir législatif à Washington. Ulcéré à l'idée que députés et sénateurs se préparaient à valider l'élection...