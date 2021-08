La Banque mondiale suspend ses aides à l'Afghanistan et s'inquiète du sort des femmes

"Nous avons suspendu les versements (de financements) dans le cadre de nos opérations en Afghanistan et nous surveillons et évaluons de près la situation", a déclaré à l'AFP une porte-parole. "Nous sommes profondément préoccupés par la situation en Afghanistan et son impact sur les perspectives de développement du pays, en particulier pour les femmes", a-t-elle également souligné.

La porte-parole n'a pas indiqué quel était le montant des versements qui étaient programmés avant la prise de pouvoir par les talibans.

La Banque mondiale menait jusqu'alors une vingtaine de projets de développement en Afghanistan. Depuis 2002, il a fourni 5,3 milliards de dollars, principalement sous forme de subventions.

L'autre institution internationale de Washington, le Fonds monétaire international, avait annoncé dès le 18 août la suspension de ses propres aides en faveur de l'Afghanistan en raison de l'incertitude entourant le statut des dirigeants à Kaboul après la prise de contrôle du pays par les talibans.

"Il y a actuellement un manque de clarté au sein de la communauté internationale concernant la reconnaissance d'un gouvernement en Afghanistan, en conséquence de quoi le pays ne peut pas accéder aux DTS (droits de tirage spéciaux, ndlr) ou à d'autres ressources du FMI", avait-il alors justifié.

Le FMI devait verser à Kaboul une dernière tranche d'aide de quelque 105,6 millions de dollars dans le cadre d'un programme approuvé le 6 novembre 2020 d'un montant total de 370 millions de dollars.

L'ancien président de la Banque centrale afghane, Ajmal Ahmadi, avait indiqué sur Twitter que Kaboul aurait dû recevoir le 23 août environ 340 millions de dollars de la part du FMI au titre de l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux qui servent à augmenter les réserves des pays.