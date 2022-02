Une "catastrophe", deux candidats qui se démarquent, une déception...: les meetings seront-ils déterminants pour la présidentielle française ?

À l'heure où les réseaux sociaux occupent une place importante dans notre quotidien, quel rôle jouent encore les meetings politiques dans une campagne électorale ? Sont-ils déterminants dans la course à la présidence en France et quels candidats s'y illustrent? Tentative d'éclairage avec Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l'IHECS et Science Po Paris.