Hôpitaux engorgés, taux de mortalité élevé... L’Europe centrale frappée par un regain très virulent de l'épidémie Europe Corentin Léotard

© AFP Un homme portant un masque marchant sur le pont Manes à Prague, le 20 février 2021.

Ont-ils péché par excès de confiance ? En tout cas il semble loin, le temps où les dirigeants du Groupe de Visegrad, le "V4", s’autoproclamaient champions européens de la lutte contre le coronavirus. "Bes t in Covid", lançait même à la presse étrangère Andrej Babis, le chef du gouvernement tchèque. C’était à la fin du mois d’août et l’Europe centrale était sortie presque indemne de la première "vague" de l’épidémie : la Tchéquie cumulait à peine plus de 400 décès, la Hongrie 600, la Pologne 2 000 et, en Slovaquie, ils ne se comptaient qu’en dizaines. Six mois plus tard, l’heure n’est plus aux auto-satisfecits et la formule de M. Babis sonne comme une mauvaise blague.