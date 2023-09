Quels sont les meilleurs cadenas pour vélos 2023 ? Voici notre sélection et notre guide d’achat

Notre top 5 des meilleurs cadenas pour vélos

Sans plus tarder, plongeons-nous dans ce tour d’horizon des meilleurs cadenas pour vélos de 2023 et découvrons comment choisir l'antivol qui correspond parfaitement à vos besoins.

Le cadenas pour vélos le plus sûr : le Kryptonite New York

©Amazon

Kryptonite met la barre très haut avec le M18-WL. Il s’agit d’un antivol en U de haute sécurité, évalué à 10/10 sur la cote de sécurité. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est également recommandé pour la protection d’une moto ou scooter et qu’il obtient la très belle note de 4,7/5 de la part des cyclistes qui l’ont utilisé. Il est doté d’un anneau de 18mm en acier trempé capable de résister aux agressions les plus intenses : coupe-boulon, pinces, outils tranchants, meuleuse, scie à métaux, crochetage, perçage… L’antivol en U Kryptonite est à envisager en tant que protection principale pour attacher un vélo. Il est en effet d’une grande solidité, et, s’il dispose d’un point d’ancrage adapté, est parfait pour accrocher un cadre de vélo et/ou une roue arrière de façon sûre, partout et à toute heure. Il peut être complété par un antivol secondaire afin de protéger la roue avant (nous parlons de ce type d’antivol dans le dernier point de ce top 5). Un inconvénient néanmoins : il est un peu lourd (2,6kg) et encombrant, ce qui peut être fatiguant à transporter sur de longs trajets. Pour le prix, comptez environ 140 €.

Le plus facile à transporter : l’Abus Bordo Granit

©Amazon

Avec l’antivol Abus Bordo Granit X-Plus Big 6500/110, le cycliste urbain baroudeur saura toujours garer son vélo de façon sûre, même dans des endroits difficiles d’accès aux antivols en U. Il est d’une solidité éprouvée, fabriqué en acier cémenté et est une excellente alternative à un bon antivol en U. Il est aussi très pratique à emporter grâce au fait que, plié, il tient dans un étui (fourni) de taille réduite fixé au cadre ou à glisser dans un sac à dos. Le prix s’élève à environ 120 €.

Le meilleur rapport qualité-prix : Antivol Kryptonite U Evolution Mini 7

©Amazon

Plus léger et deux fois moins cher que les références les plus solides de la marque Kryptonite, le Evolution Mini 7 offre un niveau de sécurité noté 7/10 sur la cote de sécurité. Avec une anse de 13mm en acier trempé, votre vélo peut rester attaché à peu près partout durant une journée entière sans risque. En effet, la grande résistance de ce système antivol permet de dissuader toute tentative d’effraction qui serait trop longue pour ne pas être repérée. De plus, le U est accompagné d’un câble offrant une possibilité de verrouillage double, afin de dissuader également le vol de la roue avant. Le prix de ce cadenas est beaucoup plus abordable puisqu’il ne coûte qu’une cinquantaine d’euros. Néanmoins, si vous souhaitez protéger un vélo de valeur ou un vélo électrique, nous vous recommandons de ne pas tergiverser sur la qualité de votre cadenas pour vélos et d’opter pour l’un des deux premiers présentés dans ce top.

La chaîne-cadenas pour vélos Kraser

©Amazon

La chaîne KRASER KR620 offre une alternative intéressante, pratique, et relativement bon marché (elle ne coûte qu’une vingtaine d’euros) aux antivols de type câble d’appoint. En effet, il est très difficile de les fracturer sans matériel lourd, capable de sectionner les maillons en acier de 6mm d’épaisseur. Bien que moins efficaces sur de longues périodes de stationnement que les U les plus robustes, la chaîne est idéale pour les stationnements courts, même dans des zones à risque. Sa longueur de 1 mètre permet aussi de s’adapter à de multiples situations qui peuvent mettre les U en difficulté. C’est enfin, pour les vélos électriques ou haut de gamme, un bon moyen complémentaire au U pour protéger l’intégralité du véhicule.

Le cadenas pour vélo pas cher, mais d’appoint : le Master Lock

©Amazon

Pour un prix minime, il est possible de s’équiper en petits antivols tels que ce câble MASTER LOCK 8631. Bien que pouvant être facilement sectionné par un voleur, disposer d’au moins un de ces câbles est un minimum dissuasif qui empêchera toute personne mal intentionnée de voler votre vélo (en montant simplement dessus et en partant avec, même si vous êtes juste à côté). Ils peuvent donc convenir pour les stationnements très courts d’un vélo bon marché dans des lieux publics ou en guise d’appoint dissuasif pour la roue avant en complément d’un U, pour un double verrouillage. Cela dit, nous vous le présentons ici à titre d’information. Si vous pouvez vous permettre un peu plus de budget, les autres cadenas seront vraiment plus efficaces.

Comment choisir son cadenas pour vélos ?

Si l’offre en antivols vélo est aussi importante, c’est que tous ne se valent pas. Cependant, tous ont leur utilité, selon les contextes, les budgets, la valeur du vélo à protéger. Certains antivols servent en effet de protection principale, voire unique, alors que d’autres servent de seconde protection, ou sur des temps très courts et dans des lieux parfois dangereux. Voici les critères selon lesquels il est recommandé de choisir ses antivols.

Le type de cadenas souhaité : en U, câble ou pliant ? Ces trois types d’antivols peuvent être utiles, voire complémentaires. Tout dépend de votre besoin. Un antivol câble sera moins efficace, mais plus facile à attacher à n’importe quel endroit. A contrario, les cadenas les plus sûrs sont des cadenas en U, mais ils seront plus compliqués à accrocher à certains supports.

Le budget : en effet, évaluez votre budget en fonction de la valeur de votre vélo. Si vous avez un vélo électrique, ou un vélo de valeur, mieux vaut investir dans un antivol de qualité, soigneusement choisi, et même deux dans de nombreux cas. Si en revanche votre vélo est une occasion achetée 50 € lors d’un vide grenier, ce n’est peut-être pas la peine d’investir une somme équivalente ou supérieure ; il craindra de toute façon moins les vols. De façon générale, visez une dépense équivalente à minimum 20 % du coût de votre deux-roues pour garantir sa sécurité.

La qualité de fabrication : elle se mesure en évaluant l’épaisseur du cadenas, mais aussi les performances définies par la robustesse des matériaux utilisés. Les assureurs reconnaissent la certification SRA, qui est un bon repère de fiabilité.

La dimension : si vous cherchez à sécuriser votre vélo en ville, autour de bornes sécurisées prévues à cet effet, un antivol de taille standard (un antivol U de 23 cm ou un antivol pliant de 75 cm) devrait faire l’affaire. Toutefois, dans certaines situations particulières (attacher plusieurs vélos ensemble au même point ou s’il n’y a pas de borne adaptée), il peut être judicieux d’opter pour un antivol plus grand (un antivol U de 30 cm ou un antivol pliant de 90 à 120 cm).

À clé ou à code ? Tout dépend de vos atouts et de vos préférences : vous êtes tête en l’air et perdez sans cesse vos clés ? Préférez un cadenas à code. Vous êtes plusieurs à utiliser le même vélo ? Plutôt que de devoir se croiser sans cesse pour s’échanger la clé, pensez au cadenas à code également. En revanche, si vous avez une mauvaise mémoire ou que vous n’aimez pas chipoter (rouler chacune des petites roulettes à numéro peut parfois être pénible, par exemple sous la pluie !), l’antivol vélo à clé sera plus approprié pour vous !

Il est important de retenir que l’antivol choisi dépend du vélo auquel il est destiné. Le prix doit correspondre à sa valeur, et aussi à l’usage qui en sera fait. N’oubliez pas qu’un cadenas en U reste ce qu’il y a de plus fiable, même à un prix modéré, dans la plupart des cas. Et c’est encore mieux s’il est doublé d’un câble pour la roue avant. Pour autant, des contextes particuliers justifient l’utilisation de tous les types d’antivols.

Les antivols de roues et de selle

Les antivols pour selle et pour roues sont des accessoires de sécurité conçus pour protéger certaines parties spécifiques de votre vélo contre le vol.

L’antivol pour selle est un dispositif qui empêche le retrait de la selle de votre vélo. Il est particulièrement utile pour les selles de haute qualité ou personnalisées, qui peuvent être des cibles de choix pour les voleurs. Il existe différentes variantes d’antivols pour selle, notamment les colliers de serrage spéciaux qui se fixent autour de la tige de selle, les boulons de sécurité à tête spéciale et les dispositifs à clé ou à combinaison. L’installation dépend du type d’antivol pour selle que vous choisissez, mais la grande majorité sont faciles à monter et ne nécessitent pas d’outils spéciaux.

Les antivols pour roues sont conçus pour protéger du vol les roues de votre vélo. Si vous avez un vélo haut de gamme, vos roues, qui représentent un certain budget, sont particulièrement attirantes pour les voleurs, en grande partie parce qu’elles sont généralement peu protégées. Ce type d’antivol peut prendre diverses formes et leur installation dépend de la sorte de protection que vous choisirez : certaines demanderont un retrait de la roue pour être fixées, alors que d’autres consistent en un câble à serrure ou à code que vous devrez chaque fois fermer et ouvrir.

En général, l’ajout d’antivols pour selle et pour roues à votre vélo représente une couche supplémentaire de protection, en complément d’un antivol principal tel qu’un cadenas de cadre robuste. Cependant, il est important de garder à l’esprit que même avec ces dispositifs de sécurité, aucun vélo n’est totalement invulnérable au vol. Il est donc essentiel de choisir des antivols de qualité, de les utiliser correctement et de les combiner avec d’autres mesures de sécurité telles que le stationnement dans des endroits bien éclairés et fréquentés, ainsi que l’enregistrement de votre vélo sur le site de la Police.