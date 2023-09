Un ”message clair” du Parlement européen, qui approuve de nouvelles normes contre la pollution de l’eau

”Les députés souhaitent que les listes de surveillance de l’UE – qui contiennent des substances présentant un risque significatif pour la santé humaine et l’environnement – soient mises à jour régulièrement afin de tenir compte des nouvelles preuves scientifiques et des nouvelles substances chimiques”, détaille un communiqué à l’issue du vote. Ils souhaitent également qu’un sous-ensemble de PFAS spécifiques (substances per- et polyfluoroalkyles, également connues sous le nom de “polluants éternels”) ainsi que le PFAS total (paramètre qui comprend l’ensemble des PFAS avec une concentration maximale) soient ajoutés aux listes pour les polluants des eaux souterraines et des eaux de surface. “Plusieurs autres substances, dont les microplastiques et les microorganismes résistants aux antimicrobiens, devraient également être ajoutées à ces listes dès que des méthodes de surveillance appropriées auront été identifiées”, précise le Parlement.

”Il est extrêmement important de renforcer la protection des eaux de l’UE, en particulier dans le contexte des impacts de plus en plus pressants du changement climatique – combinés à la pollution industrielle et agricole – sur nos ressources en eau douce”, a assuré le rapporteur Milan Brglez (S&D, SI), considérant la révision des textes comme “l’un des outils politiques clés pour mettre en œuvre nos engagements dans le cadre du plan d’action pour une pollution zéro”.

”Non seulement il envoie un message clair sur la volonté politique générale d’améliorer la qualité des eaux européennes, mais il signale également au Conseil européen qu’il doit progresser dans la formation d’un avis afin que les négociations sur le dossier puissent commencer et qu’un accord puisse être conclu entre les trois institutions de l’UE”, se réjouissent de leur côté plusieurs organisations de défense de l’environnement dans une réaction commune.

”La biodiversité des eaux douces est menacée par les substances nocives provenant de l’agriculture, des villes et de l’industrie. Le résultat du vote d’aujourd’hui montre que le Parlement européen souhaite inverser la tendance et améliorer la surveillance et la protection des eaux européennes”, a déclaré Sara Johansson, chargée de mission pour la prévention de la pollution de l’eau au European Environnemental Bureau (EEB). PAN Europe et Surfirder Foundation Europe se sont également réjouies du résultat du vote, saluant un “engagement fort” et “une position ambitieuse”.

Le Conseil (qui représente les États membres) a quant à lui commencé à discuter de sa position en juin. Une fois celle-ci adoptée, les négociations commenceront entre le Parlement européen et le Conseil. Si le texte est accepté, il modifiera la directive-cadre sur l’eau, ainsi que les directives sur les normes de qualité environnementale et les eaux souterraines.