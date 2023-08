La SNCB exhorte les autorités à renforcer la sécurité et la propreté autour de la gare du Midi: la situation actuelle est "dramatique"

Elle demande d'abord "avec insistance" une initiative à très court terme, réunissant les parties prenantes pour garantir une amélioration immédiate sur le terrain.

"Il conviendrait de désigner une instance unique pour assurer la coordination entre les différents partenaires impliqués et l'intégration avec le plan d'actions de la SNCB", a indiqué l'entreprise dans une déclaration à l'agence Belga.

La SNCB aimerait ensuite entamer des discussions au sujet de l'installation d'un commissariat de police qui serait prévue à proximité de Bruxelles-Midi et notamment examiner si ce commissariat peut être hébergé dans la gare elle-même. Cela pourrait en effet constituer une partie de la réponse aux défis actuels, a-t-elle ajouté.

Selon la SNCB, la situation dans et autour de la gare est aujourd'hui "dramatique" en matière de nuisances et d'incivilités, alors même que plus de 50.000 personnes y prennent le train chaque jour, ce qui en fait la gare la plus fréquentée de Belgique. Il s'agit en outre de la plaque tournante internationale du trafic ferroviaire dans notre pays et de la principale porte d'entrée des voyageurs internationaux qui visitent la Belgique. C'est également le principal lieu de travail de la SNCB: 4.000 de ses collaborateurs travaillent à proximité immédiate de la gare.