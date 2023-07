Tout commence le 15 février dernier. Ce jour-là, Sijmen et sa petite amie Camila ont été pris à partie à la gare de Bruxelles-Midi. Alors que le couple venait de rentrer de son escapade à Paris, deux hommes se sont approchés d’eux pour leur demander de l’argent. Pendant que l’un a distrait les deux jeunes, l’autre a alors volé le smartphone de Sijmen. Mais l’étudiant en journalisme s’en est rendu compte et a poursuivi les deux hommes à travers la gare. Il a fini par les rattraper et exiger son smartphone. C’est là qu’un des deux hommes a lancé le contenu de son flacon dans les yeux de Sijmen. L’étudiant a d’abord cru que c’était de l’eau, mais il a vite compris qu’il s’agissait d’un liquide corrosif.

”Ça brûlait, ça faisait très mal. J’étais complètement abasourdi. Pendant un moment j’ai cru que j’allais m’évanouir”, a expliqué Sijmen au Laatste Nieuws.

Le jeune homme a été incapable d’ouvrir l’œil droit pendant des semaines. Comme il l’explique, il a également dû se rendre chez l’ophtalmo quotidiennement pendant une longue période. Mais maintenant le jeune homme se porte mieux.

Pendant des mois, la police a tenté de retrouver les deux suspects en diffusant des images de l’agression. Ces images ont également été diffusées dans l’émission “Faroek”, ce qui a permis à la police de recevoir quelques signalements. Le service d’enquête de la police fédérale a finalement confirmé cette semaine avoir identifié les deux hommes. On ignore s’ils ont déjà été interrogés.