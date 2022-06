Celebrity Trophy : parterre de stars à Méan

De nombreuses personnalités, passionnées de swings, participent, ce vendredi, à la deuxième édition du Tobania Celebrity Trophy sur le parcours du Five Nations Golf Club, à Méan. Parrainé par Jean-Michel Saive et Bruno Taloche et soitenu par La Libre Belgique, ce tournoi réunira notamment Michel Preud’homme, Renaud Rutten, Sacha Daout, Benjamin Deceuninck, Tom Boone, Philippe Delusinne, Louis Michel, Dominique Monami et Olivier Rochus. La compétition se joue par équipes de quatre joueurs (une célébrité et trois amateurs). Et le public est, bien sûr, le bienvenu pour cette épreuve amicale et conviviale qui met en avant les atouts de la magnifique région de Durbuy!