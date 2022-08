Omnium : Ryan Lundh et Emma Defleur couronnés à Cleydael

Agé de 16 ans à peine et membre au Royal Antwerp, Ryan Lundh a remporté ce dimanche, l’édition 2022 de l’Omnium Classic. Sur le parcours de Cleydael (par 72), le jeune talent a dominé l’épreuve de bout en bout. Il avait pris la tête lors du premier tour grâce à une fabuleuse carte de 63. Il a ensuite géré son avance malgré une petite baisse de régime sur la fin. Il précède finalement de deux coups le jeune belgo-ukrainien Lev Grinberg (Rinkven), revenu comme un boulet de l’arrière et auteur d’un dernier tour remarquable, également en 63. Avec un global de -9, Jean de Wouters (Rigenée) termine sur la troisième marche du podium et premier « pro ». Laurent Richard et James Meyer de Beco se partagent la quatrième place.

Côté féminin, le titre est revenu à Emma Defleur, 17 ans, avec un score final de 3 sous le par. La joueuse de Rigenée devance d’un petit coup Céline Manche (La Tournette) et Louise Cuypers (Ravenstein).