Hockey Dames : le Waterloo Ducks arrache un point très utile au Racing tandis que le Mechelse remporte sa première victoire

C’était une journée intéressante pour le haut et le bas du classement. Le Watducks a signé un retour au score inattendu alors que le Léopold a montré un visage crispé à Hombeek en encaissant la seule victoire du championnat du Mechelse. Le Daring vient de dire adieu au top 4 des sticks du Victory qui restera plus que vraisemblablement en DH la saison prochaine.

Racing-Waterloo Ducks 2-2

C’était la rencontre du jour entre deux gros bras du championnat. Et rapidement, malgré une première frayeur après 78 secondes et un pc forcé par Englebert, le Watducks se portait à l’attaque du but ucclois. Après 8 minutes d’intense domination, le Racing déserrait l’étreinte en obtenant son premier pc : l’envoi survolait le but de D’Hooghe. La gardienne du Wat’ allait connaître une rencontre agitée de laquelle elle s’en sortait plutôt avec les honneurs. Elle arrêtait deux envois de Boon et Englebert en fin de premier quart. Elle ne pouvait rien sur le deuxième pc du Racing, une passe au poteau gauche que Rasir déviait parfaitement dans les filets (1-0). Durant ce deuxième quart, toutes les actions se passaient dans la moitié du Wat’ et sa défense a dû faire des merveilles pour que la balle ne rentre pas. Deux nouveaux tirs de De Mot et Englebert étaient contrés par la gardienne des Vertes.

La reprise voyait le Watducks attaquer et se porter dans la moitié uccloise, une moitié de terrain qu’il ne quittait pas du reste de la mi-temps, si ce n’est en toute fin de rencontre. Pourtant les plus belles occasions seront pour le Racing dont cette phase à la 38e ou le trio Rasir-François-Boon ne parvenait pas à se mettre en position de tirer alors que les 3 joueuses étaient seules devant le but à hauteur du point de stroke. A la 40e, Puvrez interceptait une balle en milieu de jeu et l’envoyait vers De Mot qui offrait un caviar à Boon : la balle filait dans le haut des filets (2-0). Le Racing dominait bien son sujet et malgré une domination relative des visteuses, on sentait bien que la note pouvait s’alourdir. Le Wat’ obtenait deux pc dans ce 3e quart mais ne pouvait rien en faire alors que le Racing procédait par contre-attaque comme à la 50e où il obtenait un pc infructueux.

Le racing avait un peu trop laisser venir et le Watducks allait en profiter. A la 55e, le Wat’ obtenait son 4e pc et cette fois, Peeters se rappelait au bon souvenir de Grimard (2-1). A la 60e, Gose recevait une balle à gauche et envoyait un obus en revers (2-2). En 5 minutes, les Vertes avaient détruit un avantage que l’on croyait définitif. Les dernières escarmouches allaient être pour le Racing, avec 3 pc dans les 4 dernières minutes, tous contrés.

Daring-Victory 0-2

Le Victory a été chercher une victoire inattendue et salvatrice, puisque ces 3 points mettent un écart de 6 points entre lui et ses deux poursuivants, le Léopold et le White Star. Le Victory a conclu ses deux buts sur pc, chaque fois en fin de mi-temps.

Gantoise-White Star 5-1

Large victoire de la Gantoise qui a d’entrée de jeu mis les choses au point avec un pc de S. Vanden Borre. La Gantoise a contesté le but de Coudron dont l’assist avait été donné du pied : « tout le monde l’a vu sauf Mr Heirman ». Le match retour se jouera jeudi soir.

Dragons-Braxgata 3-1

Le Dragons a mis 38 minutes pour trouver l’ouverture dans la défense boomoise. C’est Raye, habituée des buts salvateurs, qui a ouvert le score. Cedres et Simons ont rajouté leur contribution avant que le Brax ne sauve l’honneur en fin de rencontre.

Mechelse-Léopold 2-1

Tout avait bien commencé pour le Léopold qui pouvait faire un bon pas vers le sauvetage. Mommens avait ouvert le score sur pc à la 5e minute. Mais on ne se débarrasse pas comme ça d’un Mechelse volontaire. C’est Goudkamp qui va faire basculer la rencontre 5 minutes plus tard et à l’entrée de la seconde mi-temps. Le Mechelse signe ainsi sa première victoire dans ce championnat. Par contre, pour les Uccloises, il y a de quoi se faire du souci pour la suite.

Antwerp-Herakles 4-1

L’Antwerp a bien négocié sa rencontre en forgeant sa victoire tout au long de la rencontre. Il peut désormais terminer son championnat en roue libre. Par contre l’Herakles devra encore se méfier d’un très peu probable retour du Léo ou du White.

Classement : 1. Gantoise (18m) 52 pts 2. Dragons (19m) 46 pts 3. Racing (17m) 34 pts 4. Braxgata (18m) 32 pts 5. Waterloo Ducks (19m) 32 pts 6. Daring (19m) 29 pts 7. Antwerp (18m) 25 pts 8. Herakles (19m) 19 pts 9. Victory (19m) 19 pts 10. Léopold (19m) 13 pts 4v 11. White Star (18m) 13 pts 3v 12. Mechelse (19m) 6pts