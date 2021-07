Après avoir gravi le Broad Peak, l'alpiniste Niels Jespers atteint le sommet du K2 sans oxygène : un exploit

L’alpiniste belge Niels Jespers a réussi l’exploit – rare – d’enchaîner l’ascension de deux sommets pakistanais de plus de 8 000 mètres et ce, sans oxygène. Il a gravi le Broad Peak (8 047 mètres) le 18 juillet avant de partir pour le deuxième plus haut sommet de la planète, le K2 (8 611 m), qu’il a atteint le 28 juillet. Le trentenaire de Hoogstraten est le premier Belge à réussir l’ascension du K2 sans oxygène.