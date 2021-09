Selon Claire Pelgrims, il faut arrêter de présenter la voiture comme l'apogée de l'Histoire et promouvoir des moyens de transport alternatifs.

"À Bruxelles, il faut être plus radical que la zone 30 et suivre l'exemple parisien"

"La zone 30 porte ses fruits", a estimé la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van Brandt (Groen), suite au bilan réalisé sur les six premiers mois de l'année 2021. Il est certain que les conclusions du rapport de Bruxelles Mobilité sont plus que positives: moins d'accidents, moins de morts, moins de nuisances sonores ... Pourtant, la zone 30 continue de faire grincer des dents dans la capitale....