25 km/h, 16 ans minimum, jamais deux sur un véhicule : la réglementation des trottinettes électriques approuvée en commission à la Chambre

Le parlement bruxellois impose des règles au stationnement des engins de micromobilité

Le parlement bruxellois a adopté, vendredi, en fin de journée, une ordonnance visant à imposer le stationnement des scooters, vélos et trottinettes partagés dans des zones réservées. Il y a eu 18 abstentions (MR et cdH) et aucun vote négatif. La vitesse sera limitée dans les zones piétonnes et les sanctions seront renforcées, selon l'ordonnance des partis de la majorité mise au centre des débats, en séance plénière, vendredi.