Un décret "pandémie" wallon se cache-t-il derrière un texte plus anodin?

Le chef de groupe PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango, estime qu'un projet de décret porté par la ministre Christie Morreale (PS) "amène, en douce, via ses articles 17, 18, 19 et 20, des dispositions qui touchent à la gestion d’une crise pandémique et qui devraient être sorties de ce décret pour être débattues à part par les parlementaires wallons".