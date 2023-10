Benjamin Biard (Crisp) : “L’ambiguïté entre progressisme et conservatisme fait partie de l’ADN du MR”

L’attaque est classique. D’autres formations politiques ont déjà eu recours au mot “conservateur” pour définir la ligne des libéraux sous l’ère Bouchez. La terminologie est-elle utilisée à bon escient ? Pour Benjamin Biard, chercheur au Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp), le MR peut, en effet, avoir des accents conservateurs selon les thèmes abordés.

Première chose, qu’est-ce que le conservatisme ? “Le conservatisme a aujourd’hui un sens très différent de son sens historique qui remonte à la Révolution française, précise le politologue. Actuellement, les conservateurs sont ceux qui acceptent certaines formes de progrès dans la société tout en ayant une croyance limitée dans les possibilités de changement de l’ordre social, ce dernier étant considéré comme naturel et donc difficile à modifier. Les progressistes, au contraire, considèrent que l’ordre social peut, par essence, être réformé.”

Pas de concurrent crédible à la droite du MR

Si les libéraux en Belgique ont été considérés au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle comme des progressistes en comparaison du parti catholique, le jeu politique est désormais plus confus. “Sur le plan électoral, le MR rassemble assez largement sur le centre droit et sur la droite. Il n’a pas de concurrent crédible à sa droite, rappelle Benjamin Biard. Le MR rassemble tantôt les progressistes tantôt les conservateurs. L’ambiguïté entre progressisme et conservatisme fait partie de l’ADN du MR au XXIe siècle. Cela ne concerne pas que le MR de Georges-Louis Bouchez, d’ailleurs. Mais ce dernier contribue sans doute davantage à cette ambiguïté, même s’il s’agit d’une stratégie de sa part.”

Et concrètement ? “Sur le plan social ou sociétal, le MR peut adopter des positionnements conservateurs dans son opposition aux 'accommodements raisonnables' ou en se montrant en faveur d’un renforcement des conditions du regroupement familial. Mais, en même temps, il peut se positionner de manière progressiste à l’égard de la communauté LGBTQIA +, par rapport au racisme ou à la discrimination, à l’inégalité homme-femme, etc. Ce flou peut se repérer selon les secteurs de la réflexion politique.”

Les Engagés, qui sont les descendants du CDH et du PSC, ont voulu rompre avec le conservatisme. “Il y a une évolution marquée par le processus de refondation du CDH, 'Il fera beau demain', qui a abouti à la création des Engagés. Dans le manifeste du mouvement, une série de marqueurs positionnent le parti non plus comme conservateur sur les matières bioéthiques, mais dans une opposition claire au conservatisme de gauche comme de droite. Il y a cette volonté de Maxime Prévot et de sa formation d’assumer davantage une ligne progressiste. Par exemple, en affichant leur volonté de légaliser le cannabis.”

”Pas un raz-de-marée dans les transferts de voix du MR vers les Engagés”

Les Engagés ont multiplié les annonces de ralliement de personnalités issues de société civile qui auraient pu débarquer au MR. Pour autant, cette dynamique réelle ne devrait pas chambouler l’espace politique francophone, estime encore Benjamin Biard. “Le CDH a subi des défaites électorales successives qui l’ont conduit à un score plancher. Désormais, Les Engagés semblent amorcer une nouvelle dynamique qui les renforce. Leur plus grand espoir est d’aller chercher des électeurs au centre-droit, c’est-à-dire d’aller chercher quelques voix au MR parmi les électeurs déçus du parti ou du style Bouchez. Je pense que ce pari peut marcher dans une certaine mesure, mais on n’aura certainement pas un raz-de-marée dans les transferts de voix du MR vers les Engagés.”