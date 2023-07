La police continue ses recherches en Tasmanie pour retrouver la Belge Céline Cremer: "Malheureusement, aucune trace de sa présence n'a été découverte"

Les autorités australiennes poursuivent les recherches et mobilisent beaucoup d'équipes, mais cela ne donne toujours rien. La police de Tasmanie publie en effet régulièrement des mises à jour concernant l'opération de recherche, dont la plus récente ce mardi. "Les secouristes spécialisés ont effectué des recherches en eaux vives à Philosopher Falls ce mardi, mais malheureusement, aucune trace de la Belge Céline Cremer n'a été retrouvée", ont écrit les autorités sur Facebook. Elles ne laissent cependant pas tomber les recherches, pour "donner des réponses à la famille de Céline".

Des drones et des hélicoptères ont été déployés pour fouiller les environs du lieu de disparition supposé de la Liégeoise, mais la mauvaise météo rend les opérations de plus en plus compliquées. En effet, c'est l'hiver en Australie et cela n'est pas de bon augure. Selon des avis médicaux reçus par la police tasmanienne, les conditions météorologiques des derniers jours n'auraient pas permis à Céline Cremer de survivre dans la nature sauvage.

Les autorités invitent tout de même encore toute personne qui s'est trouvée aux alentours de Philosopher Falls au moment de la disparition de la Belge de les contacter.