Disparition de la Liégeoise Céline Cremer en Tasmanie : la police de plus en plus inquiète par rapport aux conditions météo

Dans son message, la police australienne se dit “de plus en plus préoccupée par les conditions météorologiques difficiles, avec des températures glaciales, de la neige et de la pluie.”

Le 4X4 de Céline, équipé pour y vivre de manière rustique, avait été découvert mardi à Waratah, au nord-ouest de la Tasmanie, sur le parking au départ du sentier qui mène à Philosopher Falls, une randonnée de moins d'une heure, plutôt facile.

Exposée dans la nature sauvage

Mais la police de Waratah dit avoir reçu un avis médical d’expert selon lequel les conditions météorologiques récentes de la période pendant laquelle Céline aurait été exposée dans la nature sauvage ne permettent pas la survie. Les informations dont elle dispose indiquent que la Liégeoise était équipée légèrement pour une promenade en journée.

À ce stade, la police pense que la Honda de la jeune femme est sur le parking depuis au moins le 20 juin.

Les efforts se poursuivent sur le terrain mais la forêt est extrêmement dense et la météo déjà difficile devrait encore s’aggraver au cours des prochains jours.

Assistance consulaire

La police de Tasmanie reste en contact étroit avec la famille, comme l’ambassade de Belgique dans la capitale australienne, Canberra, et les Affaires étrangères belges.

Plus précisément, c’est le service “Assistance aux Belges à l’étranger” au sein de la Direction générale des Affaires consulaires qui suit ce type de dossier relevant de l’assistance consulaire. Concrètement, ce service entretient des contacts réguliers avec la famille du ressortissant belge ainsi qu’avec l’ambassade ou le consulat belge compétent pour la zone de disparition. Le suivi se fait par téléphone et par e-mail avec le gestionnaire désigné ; des rencontres sont également organisées de façon ponctuelle, précise le cabinet des Affaires étrangères. En cas de déplacement de la famille à l’étranger, une assistance peut être également organisée sur place.

Si une déclaration de disparition est faite auprès d’un service de police en Belgique, la collaboration peut se mettre en place avec ce service et la Cellule des personnes disparues de la Police fédérale, ainsi qu’avec le magistrat en charge du dossier. Des réunions de coordination avec les différents intervenants peuvent également être mises en place.

Les cas signalés aux Affaires étrangères

On garde en mémoire les disparitions de Théo Hayez, en Australie, et de Natacha de Crombrugghe, au Pérou, qui se sont tragiquement conclues. Mais, chaque année, plusieurs dizaines de Belges disparaissent à l’autre bout du monde ou, en tout cas, en dehors des frontières, sans écho médiatique.

Combien, précisément ? En 2022, les Affaires étrangères ont eu connaissance, généralement sur la base d’une information initiale des autorités locales et/ou de la famille/des proches, de la disparition de 34 Belges à l’étranger. Exactement le même nombre qu’en 2021.

Combien d’entre eux ont-ils été retrouvés sans et saufs ? Dans les cas où les personnes sont décédées, quelle est la proportion d’accidents, d’interventions de tiers (homicides…) ou d'autres explications ? “Ces données ne sont pas disponibles”, répond le cabinet des Affaires étrangères.

S'enregistrer avant de partir

On constate par ailleurs que les Belges sont de plus en plus nombreux à s’inscrire sur la plateforme “Travellers Online” quand ils séjournent à l’étranger, comme les y encourage une campagne lancée début juin. Si une situation d’urgence se présente, tant le SPF Affaires étrangères que les ambassades et consulats à l’étranger disposent ainsi de toutes les données de contact, qui permettent d’accélérer l’assistance. Un rappel utile alors que les vacances se profilent.