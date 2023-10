Un tram caillassé à Schaerbeek après le match des Diables : “J’ai cru que notre dernière heure avait sonné”

À lire aussi

“Le conducteur nous a dit de nous coucher au plus vite”

Le trajet se passe sans encombre jusqu’à proximité de l’arrêt Demolder, en plein cœur de Schaerbeek. “Soudain, les vitres du tram ont explosé. Le conducteur nous a dit de nous coucher au plus vite. J’ai cru que notre dernière heure était arrivée. C’était le chaos total. Nous étions couchés sur nos enfants pour les protéger. Une dame s’est blessée”. Le tram s’immobilise un court instant. “Mon compagnon a crié au conducteur de redémarrer au plus vite, ce qu’il a fait. Le tram s’est ensuite à nouveau arrêté : le conducteur a déblayé les vitres partiellement brisées et a appelé la police. Il a été incroyable de sang-froid et je tiens à l’en remercier car la situation était traumatisante”.

Que s’est-il passé ? “Le conducteur a expliqué que nous avons été caillassés par des “plaisantins”. La Stib, qui confirme l’incident, parle, elle, “d’un jet de pierre n’ayant fait aucun blessé.” Quelques heures plus tard, Jenny apprendra que l’auteur de l’attentat terroriste a été appréhendé à quelques centaines de mètres de l’incident vécu en fin de soirée dans le tram 7. “Cela nous a fait froid dans le dos. On s’est demandé si les deux événements étaient liés, si l’auteur de l’attentat avait d’éventuels complices”. Pour la Stib, l’incident n’a toutefois “rien à voir avec la fusillade de Sainctelette”. En attendant, Jenny tente de rassurer son fils, fort marqué par cette soirée mouvementée. “Il aime bien rester à la maison quand je vais faire des courses. Mais tout à l’heure au bout de quelques minutes, il m’a appelée car il ne voulait pas être seul. Il lui faudra sans doute encore du temps avant de s’en remettre”.