Les sculptures minimales en verre d’Ann Veronica Janssens rayonnent d’énergies

Dans sa nouvelle exposition, l’une des artistes, rares vrais fleurons internationaux de l’art contemporain de notre pays, a disposé dans l’intérieur blanc, très sobre architecturalement, de la galerie Micheline Szwacjer, six œuvres récentes, toutes en verre. Cet ensemble sculptural, exemplairement réparti dans la galerie, prend possession de l’espace en son entier en absorbant les moindres intensités lumineuses par lesquelles se révèle on ne peut plus subtilement, dans leur infinie intimité, chacune des œuvres. Depuis les années 1980, la plasticienne (Folkestone, 1956 - Vit à Bruxelles) utilise le verre en tant que l’un de ses matériaux de prédilection....

