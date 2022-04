Hausse de 10 % des prix de l'huile de palme en Indonésie

Par crainte de pénuries et donc, de troubles sociaux, l'Indonésie va interdire l'exportation de l'huile de palme.

Les prix de l'huile de palme ont augmenté de 10 % mercredi, atteignant un nouveau prix record. Idem pour l'huile de soja. La raison : l'interdiction d'exportation annoncée en Indonésie pour toutes les huiles utilisées pour la cuisson.

Alors que la guerre en Ukraine a déjà provoqué une pénurie d'huile de tournesol, l'Indonésie veut éviter les pénuries sur le marché intérieur, qui pourraient entraîner des troubles sociaux. De nombreux fabricants de produits alimentaires cherchent des alternatives et envisagent l'huile de palme. Le gouvernement indonésien impose donc une interdiction d'exportation à partir du 28 avril pour tous les types d'huile de cuisson. L'huile de palme brute peut encore être exportée.

L'Indonésie est le plus grand producteur d'huile de palme au monde. La Malaisie, le numéro deux, a déjà connu une forte augmentation de la demande. Les analystes estiment que la Chine se dirige vers une pénurie d'huile de cuisson.

Les contrats à terme sur l'huile de palme, pour livraison en juillet, sont devenus 10 % plus chers à 7 001 ringgit (1 606 $) la tonne mercredi. Le prix de l'huile de soja, qui est très similaire à l'huile de palme, a augmenté de 2,3 % pour atteindre un nouveau record. En raison de la fin du ramadan, les marchés d'Indonésie et de Malaisie seront fermés à la fin de cette semaine et une partie de la semaine prochaine, ce qui accroît la nervosité.