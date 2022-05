Accueil Economie Conjoncture L’Europe accélère sa révolution énergétique pour ne plus être dépendante de la Russie La Commission européenne a présenté le plan RePowerEU qui doit permettre que l’Union se passe, à terme, des hydrocarbures russes. Faisant d’une pierre deux coups, il doit aussi accélérer le processus de transition énergétique. ©AFP Olivier le Bussy





La guerre déclenchée par Moscou en Ukraine a eu pour effet collatéral une "perturbation massive du marché de l'énergie", qui provoque une flambée des prix, a fait observer le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans en charge du Pacte vert, mercredi à Bruxelles. Les pays de l'Union européenne en sont d'autant plus "directement et profondément affectés" qu'ils sont, à des degrés divers, très dépendants du gaz, du pétrole et du charbon russes, a rappelé le Néerlandais, en présentant le plan RePowerEU. Celui-ci répond aux circonstances, qui...