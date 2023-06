Pour la première fois en Belgique, une chaîne de restaurants accepte les paiements en cryptomonnaie

Il y a un peu plus d’un mois, il célébrait l’ouverture d’un tout nouveau Black and White Burger à Anvers. Ce qui ramène à douze le nombre d’enseignes en Belgique, après Bruxelles (2), Liège, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Tournai, La Louvière, Mons, Namur et Gand et Alost pour la Flandre.

À lire aussi

Mais cette fois-ci, il n’est pas question d’expansion mais bien de diversification dans les paiements. En effet, à partir du mardi 13 juin, les restaurants belges de la franchise française Black and White Burger accepteront les paiements en cryptomonnaie. Une première dans le Plat pays pour une chaîne de restauration. Au total, ce sont plus de 70 monnaies virtuelles concernées, y compris le Bitcoin et l’Ethereum.

Pour ce faire, IbraTV se tourne vers Lyzi, société française spécialiste du paiement en cryptomonnaie. Cette dernière est déjà présente dans 440 commerces en France et compte ajouter 330 autres dans toute l’Europe, y compris en Belgique.

Si tous les burgers pourront être payés par les modes de paiement "classiques" et en monnaie virtuelle, les propriétaires de cryptomonnaies ont l’opportunité de découvrir le "Mystery Burger". En effet, ce dernier ne sera disponible que pour les clients qui paient en crypto.