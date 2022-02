Le rouble chute de 9 %, l'aluminium atteint un nouveau record : "C'est la panique sur les marchés" suite à l'invasion de l'Ukraine

La Libre Eco avec AFP et Belga

Sur fond d'opération militaire lancée par la Russie en Ukraine et après une suspension temporaire, la Bourse de Moscou ouvre en chute de près de 14 %, tandis que le rouble dégringole de 9 % face au dollar.

Après une suspension temporaire, la Bourse de Moscou a rouvert en chute de près de 14 %. L'indice Moex (en roubles) est en baisse de 13,97 %, tandis que le RTS (libellé en dollars) a plongé de 20,16 %, selon les chiffres de la plateforme financière.

De son côté, la Bourse de Saint-Pétersbourg, la deuxième du pays, a elle aussi annoncé une "interdiction des offres et des contrats pour tous les modes de négociation et pour tous les types de titres" à partir de jeudi matin.

La monnaie russe a temporairement chuté de 9 % jeudi matin et a atteint un plus bas historique. A 6H42 (05H42 GMT), le rouble a touché un plus bas, à 90 roubles pour un dollar, une première dans son histoire, soit une baisse de 9,02 % par rapport à la clôture de la veille. A 8H07 (07H07 GMT), le rouble perdait 5,40 %.

La Banque centrale russe a annoncé jeudi commencer des "interventions" sur le marché des changes afin de "stabiliser la situation" après la chute du rouble face au dollar.

"Afin de stabiliser la situation sur le marché financier, la Banque de Russie a décidé de commencer des interventions sur le marché des changes", a annoncé la Banque centrale dans un communiqué.

Ces mesures sont également destinées à "fournir des liquidités supplémentaires au secteur bancaire" russe, menacé par les sanctions occidentales.

"La Banque de Russie assurera le maintien de la stabilité financière et la continuité des opérations des institutions financières, en utilisant tous les outils nécessaires", a-t-elle encore indiqué, assurant avoir des "plans d'action clairs pour tout scénario".

La Bourse de Hong Kong en recul de plus de 3 %

Côté Asie, la Bourse de Hong Kong était en baisse ce jeudi à la mi-journée, sur fond de crainte d'une guerre en Europe de l'Est après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine. L'indice Hang Seng avait perdu 3,11 %, à 22 925,60 points.

En Chine continentale, la Bourse de Shanghai était en recul de 0,89 % à 3 458,12 points et celle de Shenzhen 3,10 % à 3 513,19 points.

L'indice vedette Nikkei à Tokyo a perdu 1,81 % à 25 970,82 points (-478,79 points), accusant sa cinquième séance de baisse d'affilée et atteignant un plus bas en clôture depuis novembre 2020. L'indice élargi Topix a cédé 1,25 % à 1 857,58 points.

Valeur refuge, le yen se renforçait nettement par rapport au dollar, qui valait 114,45 yens vers 07H00 GMT contre 115,01 yens mercredi à 21H00 GMT. La devise japonaise s'appréciait aussi fortement face à l'euro, à raison d'un euro pour 128,66 yens contre 130,04 yens la veille.

L'aluminium et l'or atteignent de nouveaux records

Le prix de l'aluminium a atteint jeudi matin un nouveau record historique, à 3 382,50 dollars la tonne, quelques heures après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une "opération militaire" en Ukraine.

Le nouveau plus haut historique a été atteint un peu avant 6H00 GMT, dépassant un précédent record à 3 380,15 dollars la tonne atteint le 11 juillet 2008.

"La hausse du prix de l'aluminium était prévisible une fois que la Russie a attaqué l'Ukraine", a déclaré Daniel Briesemann, analyste de la Commerzbank. "Les acteurs du marché craignent clairement que l'approvisionnement en aluminium de la Russie ne soit affecté en cas de sanctions sévères de l'Occident et - probablement - de mesures de représailles de la part de la Russie." Il ajoute : "En cas de nouvelle escalade de la situation, nous pensons que les prix peuvent encore augmenter."

L'attaque russe sur l'Ukraine faisait également bondir le cours de l'or. Le prix de l'once de métal jaune, considéré comme une valeur refuge, se négociait ce jeudi matin en progression de 9,6 % sur un an à 1 941,52 dollars, un plus haut depuis début 2021.

"C'est la panique sur les marchés", a estimé Ipek Ozkardeskaya. Revenant sur la volatilité enregistrée sur les marchés financiers, l'analyste de Swissquote a estimé qu'actuellement il "est impossible de parier sur un scénario" concernant l'évolution des cours.

