Un rare et singulier incident de frontière a vraisemblablement fait lundi plusieurs dizaines de morts. En cause, le contrôle de l’Aksai Chin, un territoire coincé entre Ladakh, Tibet et Xinjiang. La rivalité a pour toile de fond la montée en puissance de la Chine.

Les circonstances du sanglant affrontement de lundi soir entre soldats chinois et indiens dans l’Himalaya sont rocambolesques. Les garde-frontières ne sont ici pas armés - une mesure prise de commun accord pour prévenir tout risque d’escalade en cas d’incident… Aussi est-ce à coups de pierres ou de barre à mine, voire à mains nues, que les armées de la Chine et de l’Inde se seraient mesurées. Et si l’altercation a fait au moins vingt morts du côté indien et un nombre indéterminé du côté chinois (certaines sources parlent d’une quarantaine), c’est parce que la plupart des victimes ont chuté des hauteurs qui surplombent la Galwan, un affluent de l’Indus, dans une étroite vallée aux confins du Ladakh indien et de l’Aksai Chin, ce territoire de 37 000 km2 que Pékin occupe et que New Delhi revendique.