Les allers et retours entre Bruxelles et Strasbourg, prescrits par les traités européens

Sauf que c’est Bruxelles qui s’est imposée dès le début comme capitale “provisoire” de l’Europe et qui le restera, accueillant la Commission européenne et le Conseil de l’UE. Coopération institutionnelle oblige, les eurodéputés, qui obtiennent au fil du temps toujours plus de compétences, se déplacent de plus en plus dans la capitale belge, où ils se réunissent d’abord rue Belliard, avant de déménager dans les bâtiments de l’Espace Leopold. Le traité prévoit donc que les commissions parlementaires se tiendraient à Bruxelles, où se déroulent aussi les réunions des groupes politiques. Tandis que Luxembourg hérite, lui, du secrétariat du Parlement, chargé des services administratifs.

Un symbole coûteux

Pour résumer : les eurodéputés font le travail préparatoire à Bruxelles, pour arrêter leur position sur des résolutions ou des législations européennes. Pour les adopter, ils se déplacent à Strasbourg, où doivent se dérouler 12 séances plénières par an – en plus des mini plénières qui se tiennent à Bruxelles. Entre 2000 et 3000 membres et fonctionnaires du Parlement européen, ainsi que de la Commission, font le trajet, de 400 km, pour rejoindre la ville alsacienne. Ils sont traditionnellement accompagnés de camions transportant des malles de dossiers – qui diminuent sans doute de volume avec la numérisation.

Tantôt française, tantôt allemande, Strasbourg a changé quatre fois de nationalité entre 1870 et 1945, au fil des guerres et des conflits, ce qui en a fait ensuite un symbole de la réconciliation franco-allemande. Censée aussi refléter une démocratie européenne qui existe au-delà de “Bruxelles” et se rapproche des citoyens, cette double vie des eurodéputés pose de nombreuses questions. Financières d’abord, puisque cette décentralisation coûterait entre 50 et 200 millions d’euros annuels. Écologiques aussi, étant donné que cette transhumance produirait pas moins de 20 000 tonnes de CO2 par an, pointait déjà en 2007 un rapport du groupe des Verts.

En 2013, dans le contexte de la crise économique et des politiques d’austérité, les eurodéputés s’étaient largement prononcés en faveur d’un siège unique – mais cela ne peut être décidé que par les États membres, à l’unanimité. Or la France y poserait son veto, puisque la balance pencherait forcément en faveur de Bruxelles. En 2020, Covid-19 oblige, le Parlement a arrêté pendant quinze mois ce grand déménagement, ce qui n’a pas été pour déplaire aux partisans d’un siège unique. Mais, sous pression de Paris, la caravane parlementaire a aussitôt repris la route en 2021… et ne risque pas de s’arrêter de sitôt.