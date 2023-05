Guerre en Ukraine : aveuglé par sa soif de grandeur, Vladimir Poutine a commis une grosse erreur au début du conflit

Sur la base d’un récent rapport de l’Institute for the Study of War, les journalistes de Focus pointent une erreur cruciale dans la stratégie de guerre établie par la Russie : ne pas avoir nommé de commandant en chef dès le début de l’invasion de l’Ukraine. En effet, Vladimir Poutine espérait sans doute conquérir le territoire en un laps de temps très court et ainsi s’approprier tout le succès de l’opération.