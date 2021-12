À Bruxelles, la manifestation en soutien au monde culturel a débuté: près de 5.000 personnes selon la police, voici ce qui est prévu (PHOTOS)

Travailleurs et soutiens de la culture et de l'évènementiel ont commencé à manifester leur colère à Bruxelles dimanche en début d'après-midi. Selon le décompte de la police, ils sont près de 5.000 manifestants à être présents.

Vu le succès de l'appel à la mobilisation, l'action a été déplacée au Mont des Arts, alors que la place de la Monnaie était initialement envisagée. Le rassemblement a débuté vers 14h00. Malgré la pluie, de nombreuses personnes sont venues dans la capitale avec des parapluies et des pancartes de protestation. Les marches au pied du Mont des Arts et la place Albertina voisine étaient bondées de manifestants.

Parmi les slogans sur les pancartes ou parapluies, on pouvait notamment lire: "La culture est une nécessité", "pas d'avenir sans culture", "un ministre de la culture s'il vous plaît" ou "J'aime boire du vin chaud, mais j'ai besoin de culture!"

"Je vois beaucoup de parapluies, ça veut dire que le ciel pleure avec nous", s'est exclamé Stany Crets, qui a été le premier à appeler à la manifestation. "Je ne suis qu'un modeste artisan doté de bon sens, mais quelque chose m'a dit que c'était maintenant le seul bon moment pour nous de parler d'une seule voix. C'est un jeu politique et malheureusement nous sommes les victimes les plus faciles", poursuit l'acteur et réalisateur.

Des interventions artistiques sont prévues, par exemple des danseurs d'Anne Teresa De Keersmaeker, ainsi que des prises de parole, entre autres de quelques poids lourds de la scène culturelle nationale. Ainsi, le directeur général de La Monnaie Peter De Caluwe est attendu, de même que la directrice de Charleroi Danse Annie Bozzini ou encore le directeur artistique du KVS (le théâtre royal flamand) Michael De Cock.

L'artiste Katrien Vermeire participera également. "La manifestation a pour but de pointer l'injustice et l'irrationalité des mesures", explique-t-elle. "Après deux ans de silence de trêve c'est un message important. Nous avons déjà beaucoup investi et développé pour pouvoir ouvrir. On se sent vraiment visé", a-t-elle ajouté avant l'action.

Les organisateurs souhaitent un rassemblement pacifique et demandent à chacun de porter un masque et de garder ses distances.