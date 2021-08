Un nouveau roi lion voit le jour au zoo d'Anvers (VIDEO)

Nés au mois de juin, les trois lionceaux ont désormais huit semaines. Ils sont passés chez le vétérinaire qui a confirmé qu'il y avait un mâle parmi les trois jeunes de la lionne Tasa. Les nouveaux nés ont été pesés, vaccinés et pucés. Lors de ces sorties chez le vétérinaires, les lionceaux sont recouverts de pailles et d'excréments pour camoufler les odeurs humaines et éviter que la mère ne les rejette. Selon le vétérinaire, "le plus bruyant des trois est incontestablement un mini Nestor [ndlr: le père des lionceaux], donc un petit mâle." Leur entrée dans la cour des grands, comprenez dans l'enclos extérieur avec les autres lions, est prévue pour fin septembre. Mais "par temps ensoleillé, les lionceaux curieux suivent leur mère jusqu'à l'enclos extérieur. Les chanceux peuvent alors repérer leurs adorables frimousses au loin", note le zoo sur son site internet.





Entre 6,5kg et 7,5kg

Les lionceaux se portent bien. Ils pèsent entre 6,5 et 7,5 kilos. "Les petites lionnes sont inséparables et se sentent fortes ensemble", explique le soigneur Daan. Et le mâle, un pauvre petit roi de pacotille ? "Le jeune mâle sort parfois tout seul et se fait régulièrement entendre. On ne peut pas encore vraiment parler de rugissement, mais il est clairement sur la bonne voie pour suivre les traces de son père." Il s'affirme donc déjà, au sein d'une famille qui s'adapte bien à ces nouvelles arrivées.

© Zoo d'Anvers





© Zoo d'Anvers





© Zoo d'Anvers