Mondial U21 : succès net et sans bavure des young Red Lions face à l’Afrique du Sud (5-1)

Coupe du monde U21 à Bhubaneswar

Belgique – Afrique du Sud 5-1

Les Belges ont joué à 16 vu que Pierre de Gratie n'est pas monté alors que Lucas Putters, malade ces derniers jours, est resté sur le banc.

Dès les premières minutes, les young Red Lions ont été maîtres de la balle. Englebert était fort présent pour animer le jeu sur le flanc gauche. Les occasions tardaient un peu. A la 6e minute, l’arbitre accordait un premier pc pour les Belges (réception d’un flick dans le cercle). Duvekot le donnait et était sur le rebond pour tromper le gardien sud-africain (1-0). Pour un jeu dangereux vers Onana, les Belges jouaient une série de 2 pc dans ce premier quart. En vain. A 33 secondes de la fin du premier quart, les Sud-Africains obtenaient leur première occasion via un pc. Les 30 dernières secondes étaient plus compliquées et les protégés de Baart concédaient un 2e pc sur le buzzer. Van Tonder l’envoyait côté stick de Fledheim qui était battu.

A la 22e minute, Onana récupérait une balle pour filer seul dans le cercle et armer un tir cadré. Les Belges dominaient le jeu et étaient maîtres de la balle sans créer beaucoup d’occasions. Les Belges sont surtout impressionnants au niveau de la récupération. C’est d’ailleurs sur une énième récupération sur le flanc gauche qu’Englebert servait Onana isolé sur la baseline. L’attaquant du Braxgata filait dans le cercle et trompait le keeper (2-1). A la 28e minute, Duvekot interceptait encore une sortie de défense qui offrait un tir à Wilbers. Les Belges ont confirmé leur volonté de dominer le jeu lors de ce deuxième quart. Feldheim a assisté aux débats de loin.

«C’était la première mi-temps que nous attendions», expliquait à la pause Jeroen Baart. «Nous avons posé notre structure et montrer notre volonté de contrôler le jeu avec sérénité.»

Dans le 3e quart, Feldheim concédait le 3e pc car il était le deuxième sur la réception d’un flick. Jarvis avait bien joué le coup. Le sleep filait hors cadre. Sur une accélaration en bord de cercle, van Cleynenbreugel forçait le 3e pc pour les Belges. Le sleep de De Winter mettait le premier sorteur Posthumus au tapis.A l’arrière, Raemdonck dégageait une belle impression de sérénité. Duvekot n’était pas loin de ce 3-1 à la 44e minute. Ce troisième quart montrait encore la capacité des Belges de contrôler le jeu. Ils dominaient dans tous les secteurs. A la 45e minute, Onana se jouait de deux défenseurs pour servir dans le cercle Duvekot qui armait un tir puissant en revers (3-1). Le break était fait.

A la 48e minute, Stockbroekx tirait dans le cercle. Wilbers amenait un nouveau pc pour des Belges qui dominaient aussi ce dernier quart. Les Sud-Africains ne parvenaient pas à mettre la pression sur cette fin de rencontre. Venant du flanc droit, Van Dessel trompait le gardien à la 54e minute et poussait doucement la balle entre ses jambes (4-1). C’est encore les Belges qui allaient chercher un nouveau pc à la 57e minute via Onana. Sur le 2e pc, Van Cleynenbreugel était fauché en dehors du cercle. Il jouait vite la faute et s’offrait un tir dans le cercle (5-1). Les Sud-Africains répondaient par un pc qui était sorti par le premier sorteur.

Les young Red Lions affronteront vendredi la Malaisie en phase de poule. L’objectif reste la première place d’un groupe plus que jamais à leur portée.

Romain Duvekot a été élu homme du match: "C'était important de commencer le tournoi par une victoire car cela donne de la confiance. Nous avons bien joué. Il faut maintenant récupérer et bien dormir pour la suite."

Belgique U21 – Afrique du Sud U21 5-1

Belgique U21 : Feldhiem ; T. Deplus, T. Biekens, Raemdonck, Geers, Englebert, van Dessel, de Backer, Van Cleynenbreugel, Duvekot, Stockbroekx, Puis Onana, De Winter, Wilbers, Hainaut, Cockelaere

Afrique du Sud U21 : Bird, Morgan, Ngubane, Posthumus, Jarvis, van Tonder, le Forestier, de Lora, Dewar, Wynford, Davies ; Puis Raath, Simons, Tun, Kraai, Campbell, Abdulla.

Les arbitres : MM. D. Barstow (Ang) et P. van den Assum (P-B)

Cartes vertes: 39e Biekens, 40e Kraai, 52e Ngubane

Les buts : 6e Duvekot sur pc (1-0), 15e van Tonder sur pc (1-1), 24e Onana (2-1), 45e Duvekot (3-1), 54e Van Dessel (4-1), 57e Van Cleynenbreugel (5-1)

Le programme des Belges

Malaisie – Belgique Ve 15h

Belgique – Chili Sa 12h30

Seize pays ont été répartis en 4 poules. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.

Les 4 poules

Poule A.- Belgique, Chili, Malaisie, Afrique du Sud

Poule B.- Canada, France, Inde, Pologne

Poule C.- Corée, Pays-Bas, Espagne, USA

Poule D.- Argentine, Egypte, Allemagne, Pakistan