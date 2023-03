L’UMons aura son master en médecine: les coulisses d'un accord qui a fait l'objet de tensions mais qui aurait pu être trouvé plus tôt

L’UMons pourra donc bien proposer son master en médecine et l’UNamur son master de spécialisation en médecine générale. Un accord a été trouvé, samedi, au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, après plusieurs semaines de polémique et de musculation politique qui ont vu le PS et le MR s’affronter violemment sur cette question. Une querelle entre socialistes et libéraux née après l’annonce de refus sur ces deux habilitations faite par la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) dans La Libre, début février.